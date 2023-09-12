Орешкин заявил, что России необходимо делать упор на развитие собственных технологий

"Нужны инвестиции в том случае, если они приносят новое качество технологий вместе с собой, что происходит в современном мире очень редко. Никто сейчас не делится технологиями, поэтому в первую очередь нужно рассчитывать на свои силы и разрабатывать технологии", - сказал Орешкин.