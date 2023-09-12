Орешкин заявил, что России необходимо делать упор на развитие собственных технологий
Никто сейчас не делится технологиями, России необходимо делать упор на развитие собственных, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме.
"Нужны инвестиции в том случае, если они приносят новое качество технологий вместе с собой, что происходит в современном мире очень редко. Никто сейчас не делится технологиями, поэтому в первую очередь нужно рассчитывать на свои силы и разрабатывать технологии", - сказал Орешкин.
VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом стал "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.