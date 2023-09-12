Венгрия и Румыния сохранят запрет на импорт зерна с Украины

Венгрия и Румыния продлят до конца года истекающий 15 сентября запрет на импорт зерна с Украины вне зависимости от того, какое решение по этому вопросу примет Еврокомиссия. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь после переговоров в Бухаресте с румынским коллегой Флорином Барбу.

"Мы договорились, что ограничительные меры в отношении украинского зерна должны быть сохранены после 15 сентября. Интересы фермеров превыше всего!" - написал глава Минсельхоза Венгрии на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он сопроводил эту публикацию фотографиями со встречи с румынским министром.

После Бухареста у Надя запланированы также переговоры с коллегами в Болгарии и Словакии. Правительство Польши ранее уже заявило, что в любом случае не будет открывать свои границы для украинского зерна 15 сентября и сохранят разрешение только на его транзит по своей территории.