Забота об инвесторах и потребность в специалистах: главные заявления с сессии «60 минут» на ВЭФ

На Восточном экономическом форуме состоялась панельная сессия «60 минут с Евгением Поповым при поддержке ВЭБ.РФ». Главные заявления спикеров с мероприятия приводит газета «Ведомости».

Помощник президента России Максим Орешкин рассказал, как государство заботится об инвесторах на Дальнем Востоке. Он напомнил, что власти сформировали на этой территории льготные режимы, а также ведут работу по долгосрочному планированию, которое включает в себя целый ряд инструментов.

Говоря о реализации государственных проектов на Дальнем Востоке, Орешкин подчеркнул, что их структура меняется.

«Если 10 лет назад акцент был на крупные промышленные проекты, то сейчас повестка смещается на инвестиции в городах, улучшение качества жизни. В то, чтобы жизнь здесь на Дальнем Востоке была комфортнее, интереснее для простого человека», — сказал помощник президента.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов во время своего выступления отметил, что на Дальнем Востоке необходимо модернизировать систему подготовки специалистов. Требуется продолжать развитие дальневосточных университетов — сделано для этого уже «много, но недостаточно».

«Подготовленные кадры нужны для экономики от Калининграда до Петропавловска. Думать, что для Дальнего Востока поработает ДВФУ и насытит рынок соответствующими специалистами — нет. Это большой, глобальный рынок», — подчеркнул он.