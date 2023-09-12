Посол Индии объяснил, как страна платит за российскую нефть

Правительство Индии оплачивает российскую нефть исключительно твердой валютой, рассказал РИА Новости посол страны в Москве Паван Капур. По его словам, за последние 18 месяцев Индия ни разу не использовала для оплаты свою национальную валюту, поэтому слухи о ее влиянии на курс рубля не соответствуют действительности.

«Мы ни разу за последние 18 месяцев не покупали российскую нефть за рупии, только в твердых валютах. Я бы хотел это прояснить», — заявил дипломат.

Ранее бывший глава банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что одной из причин ослабления рубля стали проблемы с конвертацией рупий. Он утверждал, что правительство Индии якобы использует для покупки ресурсов свою национальную валюту, которую российские банки вынуждены переводить в рубли.