В Монголии могут построить транспортные коридоры между Россией и Китаем

В Монголии планируют построить пять автомобильных и три железнодорожных коридора, соединяющих Россию с Китаем. Об этом в рамках бизнес-диалога "Россия - Монголия" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил директор департамента политики и планирования министерства дорожного развития и транспорта Монголии Болор-Эрдэнэ Баасанжавын.

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Он уточнил, что транзит между РФ, КНР и Монголией растет, однако совместные действия в развитии транспортных потоков пока отстают.

"В будущем у нас амбициозные планы. Мы планируем строить пять автомобильных дорожных коридоров, соединяющих Россию с Китаем через Монголию, и три железнодорожных коридора, также соединяющих Россию с Китаем", - сказал Болор-Эрдэнэ Баасанжавын.

Речь главным образом идет о так называемом центральном коридоре через Монголию и восточном - от пункта пропуска "Соловьевск" до монгольско-китайской границы, а также западном коридоре - от Республики Тывы, уточнил представитель монгольской делегации.

"В свете этих проектов видится уверенность, надежда на увеличение взаимного сотрудничества, развития транзитных перевозок", - отметил он.

По его словам, на сегодняшний день в стране осталось единственное государственное монгольско-российское предприятие "Улан-Баторская железная дорога". Он выразил надежду на то, что в будущем начнут работу новые совместные компании.

В свою очередь, модератор сессии, глава Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул, что развитие железных дорог с российской стороны идет опережающими темпами.

Он рассказал, что с учетом перспектив увеличения интенсивности движения поездов, вместо переездов строятся путепроводы для автомобилей. Это делается для того, чтобы не сдерживать движение, уточнил он.