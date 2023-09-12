Дерипаска заявил о глобальном шансе для экономики РФ «как в 90-е»

«Мы сейчас имеем ситуацию, когда население Юго-Восточной Азии почти 600 млн человек, Китай — 1,3 млрд, Индия — 1,5 млрд, Африка — почти 1 млрд. Это всё растущие в демографическом плане страны, и их региональные рынки очень привлекательны для нас. Мы видели, что Россия способна создать новые логистические решения и нарастить объёмы поставок на этих рынках», — отметил Дерипаска в интервью РБК.