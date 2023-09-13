Захарова: Запад сам себя изолировал

Восточный экономический форум (ВЭФ) вызвал большой интерес со стороны бизнесменов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и глобального Юга, а Запад сам себя изолировал, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова в интервью ТАСС на полях ВЭФ отметила, что форум посетили многие иностранные гости, причем Дальним Востоком интересуются не только представители АТР, но также бизнес и экономические операторы с Ближнего Востока и из Персидского залива.

Запад же, по ее словам, «сам себя изолировал». Причем пару лет назад это казалось невозможным, «но у них получилось и это», отметила представитель российского внешнеполитического ведомства. В нынешних условиях форум приобретает особую актуальность, указала она.

Противодействие со стороны Запада Россия уже воспринимает как нечто неотъемлемое и даже перестала обращать на это внимание, сказала Захарова.