ЕЦБ назвал ожидаемый уровень инфляции в еврозоне в 2024 году
Европейский центральный банк прогнозирует, что годовая инфляция в еврозоне в предстоящем году будет превышать 3,0%. Следовательно, вероятность того, что процентные ставки вновь повысят по итогам заседания, достаточно высока, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
Двухдневное заседание центрального банка еврозоны начинается в среду, 13 сентября. Руководители стран придерживаются разных позиций по поводу необходимости дальнейшего повышения ставок.
Инфляция в еврозоне остается устойчиво высокой.
По словам источника агентства, ранее на рынке ожидали некоторого понижения прогнозов, но сейчас эксперты считают, что годовая инфляция сохранится выше уровня в 3,0% в 2024 году.
Подчеркивается, что квартальные прогнозы ЕЦБ будут представлены Управляющему совету центрального банка в среду.
Ранее сообщалось, что, по данным Статистического управления Европейского союза (Eurostat), в июне 2023 года потребительские цены в еврозоне увеличились на 5,5% в годовом выражении.