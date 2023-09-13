ЕЦБ назвал ожидаемый уровень инфляции в еврозоне в 2024 году

Европейский центральный банк прогнозирует, что годовая инфляция в еврозоне в предстоящем году будет превышать 3,0%. Следовательно, вероятность того, что процентные ставки вновь повысят по итогам заседания, достаточно высока, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

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Двухдневное заседание центрального банка еврозоны начинается в среду, 13 сентября. Руководители стран придерживаются разных позиций по поводу необходимости дальнейшего повышения ставок.

Инфляция в еврозоне остается устойчиво высокой.

По словам источника агентства, ранее на рынке ожидали некоторого понижения прогнозов, но сейчас эксперты считают, что годовая инфляция сохранится выше уровня в 3,0% в 2024 году.

Подчеркивается, что квартальные прогнозы ЕЦБ будут представлены Управляющему совету центрального банка в среду.