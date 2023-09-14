Мишустин назвал меры по развитию Дальнего Востока

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о мерах, которые будут приняты во исполнение поручений главы государства на восьмом Восточном экономическом форуме. Начиная заседание правительства, он уточнил, что речь о целом спектре мероприятий - от повышения доступности жилищного строительства до создания новых экономических стимулов.

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По словам председателя кабмина, поручения Владимира Путина охватывают целый ряд важных отраслей, успешное развитие которых необходимо для повышения качества жизни на Дальнем Востоке. Задача - создать новые возможности для местных жителей и привлечь молодых, квалифицированных специалистов из других регионов, отметил Мишустин.

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Первое направление работы, которое он назвал, - создание нормативной базы для индивидуального жилищного строительства.

"Она должна быть готова уже осенью, - уточнил глава кабмина. - И подразумевает те же механизмы защиты дольщиков, как и для многоэтажных домов".

Как ожидают в правительстве, реализация программы позволит людям сберечь свои средства или взять ипотеку на строительство.

"Важно, чтобы учитывались, в том числе и действующие инструменты, включая - дальневосточную ипотеку, - подчеркнул Мишустин. - Ее размер будет увеличен до девяти миллионов рублей для граждан, которым нужно жилье более шестидесяти квадратных метров".

Вторая задача - сделать льготную ипотеку под два процента доступной для всех работников оборонно-промышленного комплекса. Эту меру, заявил глава кабмина, надо ввести без каких-либо ограничений - как это было предусмотрено для врачей и учителей на Дальнем Востоке.

Следующее направление - воздушные перевозки в этом регионе. До 1 марта будущего года правительство собирается подготовить план мероприятий и учесть там все возможные меры - от строительства новых аэропортов до поставок российских самолетов и вертолетов.

Другие направления касаются создания стимулов для экономического развития. В частности, для задач Дальнего Востока будут адаптированы механизмы финансирования предприятий обрабатывающей промышленности. Кроме того, будет подготовлена программа развития энергетических мощностей на ближайшие двадцать шесть лет. Кабмин предусмотрит и механизмы поддержки инвесторов. Поддержка им нужна, куда бы ни направлялись вложения - в социальную сферу, пространственное развитие регионов или другие направления, считает премьер-министр. Предстоит и расширить стратегию развития минерально-сырьевого комплекса. Федеральный проект по геологии будет разделом изучения недр Дальнего Востока, а также Сибири.

Еще одно поручение касается всей страны - до конца года должны быть готовы масштабные проекты по укреплению береговых линий, созданию дамб, плотин в регионах страны.

"Их общая протяженность составит более 14 километров. Они позволят защитить свыше пяти тысяч местных жителей. И предотвратить ущерб на миллиарды рублей", - пояснил Мишустин.

Эти масштабные проекты нужны, чтобы уберечь наиболее уязвимые территории страны от большой воды, добавил он.

Особое внимание правительство собирается уделить и сохранению уникальной природы в этих краях. Планируется выделить дополнительные средства для особо охраняемых территорий на Дальнем Востоке.

Глава кабмина заявил о необходимости внимательно проработать поручения президента.

"И если потребуется, подготовить предложения о возможных корректировках в проект федерального бюджета на ближайшие три года", - обратился премьер-министр к коллегам.

В ходе заседания правительство приняло ряд решений на другие темы - в частности, направить на ключевые объекты морского порта Мариуполь в текущем году около миллиарда рублей.

"Такое решение позволит увеличить пропускную способность порта на четверть миллиона тонн, - сказал Мишустин. - И повысить устойчивость и связанность транспортного комплекса Юга России".

По его словам, данная мера имеет первостепенное значение для строительства жилья и работы промышленных предприятий. А также - обеспечения снабжения людей всем необходимым. В связи с этим глава кабмина напомнил, что Владимир Путин ставил задачу вывести новые регионы на общероссийский уровень по качеству инфраструктуры, социальных услуг и многим другим параметрам качества жизни.

"В марте глава государства лично посетил Мариуполь, беседовал с его жителями", - напомнил премьер-министр.

Дополнительно еще десять миллиардов рублей решено в течение двух лет выделить на проекты по созданию модульных некапитальных средств размещения. Планируется создать свыше восьми тысяч номеров в отелях, а также мест в глэмпингах.