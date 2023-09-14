Мишустин назвал меры по развитию Дальнего Востока
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о мерах, которые будут приняты во исполнение поручений главы государства на восьмом Восточном экономическом форуме. Начиная заседание правительства, он уточнил, что речь о целом спектре мероприятий - от повышения доступности жилищного строительства до создания новых экономических стимулов.
По словам председателя кабмина, поручения Владимира Путина охватывают целый ряд важных отраслей, успешное развитие которых необходимо для повышения качества жизни на Дальнем Востоке. Задача - создать новые возможности для местных жителей и привлечь молодых, квалифицированных специалистов из других регионов, отметил Мишустин.
Первое направление работы, которое он назвал, - создание нормативной базы для индивидуального жилищного строительства.
"Она должна быть готова уже осенью, - уточнил глава кабмина. - И подразумевает те же механизмы защиты дольщиков, как и для многоэтажных домов".
Как ожидают в правительстве, реализация программы позволит людям сберечь свои средства или взять ипотеку на строительство.
"Важно, чтобы учитывались, в том числе и действующие инструменты, включая - дальневосточную ипотеку, - подчеркнул Мишустин. - Ее размер будет увеличен до девяти миллионов рублей для граждан, которым нужно жилье более шестидесяти квадратных метров".
Вторая задача - сделать льготную ипотеку под два процента доступной для всех работников оборонно-промышленного комплекса. Эту меру, заявил глава кабмина, надо ввести без каких-либо ограничений - как это было предусмотрено для врачей и учителей на Дальнем Востоке.
Следующее направление - воздушные перевозки в этом регионе. До 1 марта будущего года правительство собирается подготовить план мероприятий и учесть там все возможные меры - от строительства новых аэропортов до поставок российских самолетов и вертолетов.
Другие направления касаются создания стимулов для экономического развития. В частности, для задач Дальнего Востока будут адаптированы механизмы финансирования предприятий обрабатывающей промышленности. Кроме того, будет подготовлена программа развития энергетических мощностей на ближайшие двадцать шесть лет. Кабмин предусмотрит и механизмы поддержки инвесторов. Поддержка им нужна, куда бы ни направлялись вложения - в социальную сферу, пространственное развитие регионов или другие направления, считает премьер-министр. Предстоит и расширить стратегию развития минерально-сырьевого комплекса. Федеральный проект по геологии будет разделом изучения недр Дальнего Востока, а также Сибири.
Еще одно поручение касается всей страны - до конца года должны быть готовы масштабные проекты по укреплению береговых линий, созданию дамб, плотин в регионах страны.
"Их общая протяженность составит более 14 километров. Они позволят защитить свыше пяти тысяч местных жителей. И предотвратить ущерб на миллиарды рублей", - пояснил Мишустин.
Эти масштабные проекты нужны, чтобы уберечь наиболее уязвимые территории страны от большой воды, добавил он.
Особое внимание правительство собирается уделить и сохранению уникальной природы в этих краях. Планируется выделить дополнительные средства для особо охраняемых территорий на Дальнем Востоке.
Глава кабмина заявил о необходимости внимательно проработать поручения президента.
"И если потребуется, подготовить предложения о возможных корректировках в проект федерального бюджета на ближайшие три года", - обратился премьер-министр к коллегам.
В ходе заседания правительство приняло ряд решений на другие темы - в частности, направить на ключевые объекты морского порта Мариуполь в текущем году около миллиарда рублей.
"Такое решение позволит увеличить пропускную способность порта на четверть миллиона тонн, - сказал Мишустин. - И повысить устойчивость и связанность транспортного комплекса Юга России".
По его словам, данная мера имеет первостепенное значение для строительства жилья и работы промышленных предприятий. А также - обеспечения снабжения людей всем необходимым. В связи с этим глава кабмина напомнил, что Владимир Путин ставил задачу вывести новые регионы на общероссийский уровень по качеству инфраструктуры, социальных услуг и многим другим параметрам качества жизни.
"В марте глава государства лично посетил Мариуполь, беседовал с его жителями", - напомнил премьер-министр.
Дополнительно еще десять миллиардов рублей решено в течение двух лет выделить на проекты по созданию модульных некапитальных средств размещения. Планируется создать свыше восьми тысяч номеров в отелях, а также мест в глэмпингах.
"У граждан к новому отпускному сезону, уже в следующем году, появится еще более широкий выбор для отдыха", - сообщил Мишустин.