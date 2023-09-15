В Турции ответили на вопрос о приостановке переговоров с РФ по газовому хабу

«С сегодняшнего дня мы также хотели бы быть надежной страной-поставщиком. Это не обязательно должно быть собственное производство, но как торговый центр, хаб, вы можете быть надежным поставщиком. Поскольку у нас также есть огромная сеть, огромная инфраструктура, в которую мы вложили значительные средства и будем продолжать вкладывать в инфраструктурную часть газа».