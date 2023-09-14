"Находясь в ситуации год назад, или больше после начала СВО, можно было представить сценарий, что коллективный Запад будет пытаться изолировать экономику по кальке Ирана, или КНДР. У России очень большая роль на сырьевых рынках. Это нефть и газ, который Европа продолжает потреблять, это уран, металлы, удобрения и, кроме того, даже то, что Россия - крупнейший поставщик продовольствия на мировом рынке, - сказал Тимофеев. - В этом смысле западная электоральная демократия не позволяет Западу пойти на жесткий сценарий. Одно дело заявлять, другое дело делать. Это чревато для глобальной экономики. Недовольных будет много".