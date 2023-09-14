Минфин не видит предпосылок к массовой конфискации активов РФ
Минфин России не ожидает, что дальнейшее ужесточение санкций в отношении РФ пойдет по жесткому сценарию и не видит пока предпосылок к массовой конфискации активов РФ. Такое мнение выразил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев в ходе дискуссии "Конфискация российских активов: пределы обострения" на площадке клуба "Валдай".
"Объем активов, который есть, иностранных в РФ, существенный и большой, сопоставимый. Поэтому есть шанс, так скажем, на то, что, во-первых, и санкции не пойдут по очень жесткому сценарию, и массового отъема собственности так и не случится. Я не хочу, чтобы это звучало как гарантия, я просто свои рассуждения озвучил", - сказал он.
Тимофеев подчеркнул, что у России слишком большая роль на глобальном рынке и, "выкинув" страну, произойдет дестабилизация товарных рынков.
"Находясь в ситуации год назад, или больше после начала СВО, можно было представить сценарий, что коллективный Запад будет пытаться изолировать экономику по кальке Ирана, или КНДР. У России очень большая роль на сырьевых рынках. Это нефть и газ, который Европа продолжает потреблять, это уран, металлы, удобрения и, кроме того, даже то, что Россия - крупнейший поставщик продовольствия на мировом рынке, - сказал Тимофеев. - В этом смысле западная электоральная демократия не позволяет Западу пойти на жесткий сценарий. Одно дело заявлять, другое дело делать. Это чревато для глобальной экономики. Недовольных будет много".