Евросоюз перестал называть российских бизнесменов олигархами
Совет Евросоюза внес изменения в мотивировки, с которыми были внесены в санкционный список 140 связанных с Россией физлиц и 41 организация. Как сообщает РБК, в обосновывающих введение персональных санкций сводках больше не фигурирует слово «олигарх».
В частности, по отношению к предпринимателям Алишеру Усманову, Петру Авену, Роману Абрамовичу, Виктору Рашникову, Вячеславу Кантору, Олегу Дерипаске это выражение заменено на «ведущий бизнесмен» (leading businessperson). Также слово «олигарх» убрали из большинства описаний встречи президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса, которая состоялась 24 февраля, после начала спецоперации.
Отметим, что ранее ряд российских бизнесмен, оспоривших санкции Евросоюза в суде, заявляли, что не являются олигархами. В частности, об этом говорил председатель совета директоров ММК Виктор Рашников — об этом следует из сентябрьского решения Суда ЕС по его иску. Само прошение о снятии санкций было отклонено.
Летом 2023 года Совет ЕС уточнил формальные критерии для введения персональных санкций. Если раньше они вводились в отношении «ведущих предпринимателей, участвующих в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации», то теперь этот критерий разделили на два. Сейчас санкции вводятся против любых «ведущих» бизнесменов, работающих в России, и любых предпринимателей из секторов, являющихся существенным источником дохода для государства.
В действительности это расширило круг лиц, против которых могут вводиться санкции. Также ЕС обновил мотивировочную часть по некоторым бизнесменам. Теперь у них могут фигурировать оба критерия введения ограничений.