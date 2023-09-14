Евросоюз перестал называть российских бизнесменов олигархами

Совет Евросоюза внес изменения в мотивировки, с которыми были внесены в санкционный список 140 связанных с Россией физлиц и 41 организация. Как сообщает РБК, в обосновывающих введение персональных санкций сводках больше не фигурирует слово «олигарх».

Отметим, что ранее ряд российских бизнесмен, оспоривших санкции Евросоюза в суде, заявляли, что не являются олигархами. В частности, об этом говорил председатель совета директоров ММК Виктор Рашников — об этом следует из сентябрьского решения Суда ЕС по его иску. Само прошение о снятии санкций было отклонено.

Летом 2023 года Совет ЕС уточнил формальные критерии для введения персональных санкций. Если раньше они вводились в отношении «ведущих предпринимателей, участвующих в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации», то теперь этот критерий разделили на два. Сейчас санкции вводятся против любых «ведущих» бизнесменов, работающих в России, и любых предпринимателей из секторов, являющихся существенным источником дохода для государства.