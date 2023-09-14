ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов, следует из сообщения, опубликованного по итогам заседания совета управляющих регулятора.

"Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому показателю в 2%. Чтобы закрепить прогресс в достижении своей цели, совет управляющих сегодня решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов", - говорится в сообщении.

Таким образом, базовая процентная ставка увеличена до 4,5% годовых, ставка по депозитам - до 4%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - до 4,75%.

"Повышение ставки отражает прогноз по инфляции в свете поступающих экономических и финансовых данных, динамики базовой инфляции и эффективности проводимой денежно-кредитной политики", - сообщили в ЕЦБ.

Европейский регулятор повысил прогноз годовой инфляции в странах еврозоны на 2023 год до 5,6%, прогноз на 2024 год также повышен до 3,2%, а на 2025 год - понижен до 2,1%, следует из доклада регулятора. Пересмотр в сторону повышения на 2023 и 2024 годы в основном отражает более высокую динамику цен на энергоносители. Базовое ценовое давление остается высоким, даже несмотря на то, что большинство показателей начали снижаться, добавили в ЕЦБ.

При этом сотрудники ЕЦБ значительно понизили свои прогнозы экономического роста. Теперь они ожидают, что экономика еврозоны вырастет на 0,7% в 2023 году, на 1% в 2024 году и на 1,5% в 2025 году.