Стало известно о споре России и Турции из-за газового хаба

Реализацию проекта газового хаба для поставок из России через Турцию задержали из-за споров по поводу контроля над ним, пишет Reuters.

© Lenta.ru

По данным двух анонимных источников агентства, речь идет об имеющихся «управленческих проблемах», выражающихся в борьбе за управление хабом, идею о создании которого в октябре 2022 года высказал президент России Владимир Путин. Произошло это вскоре после того, как взрывы повредили газопровод «Северный поток».

После недавней встречи с турецким лидером Путин выразил надежду, что переговоры скоро приведут к результату. В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган отметил значимость сохранения сотрудничества стран в энергетической сфере на высоком уровне.

«Я верю, что мы будем развивать эти отношения и дальше», — подчеркнул турецкий президент.