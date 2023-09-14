Повышение ставки ЕЦБ назвали бесполезным для европейской экономики

Повышение процентной ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) назвали бесполезным для экономики еврозоны. Об этом заявил новостному агентству Ansa министр промышленности и торговли Италии Адольфо Урсо.

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«Это новое решение, принятое, я полагаю, большинством, по моему мнению, не поможет экономическому восстановлению Европы», — сказал он.

Министр подчеркнул, что это проблема не только для Италии, но и для других стран еврозоны.

«Вы хорошо знаете, какое значение имеет немецкая экономика для европейской экономики. Германия уже в значительной степени находится в рецессии, а вместе с ней и ряд стран, связанных с немецкой системой, таких как Нидерланды», — отметил Урсо.

Перед заседанием ЕЦБ член итальянского кабмина призывал регулятора прекратить свою политику агрессивного повышения процентных ставок. Агентство Bloomberg отмечает, что высокие ставки в Италии спровоцировали снижение темпов экономического роста, так как спад производства привел к снижению ВВП во втором квартале.