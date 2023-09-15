Турция хочет получить «более разумные цены» на газ из России

"У нас было соглашение с Россией, где мы установили предельный уровень. В случае колебания индекса TTF предельная цена защищает турецкую цену. Если это то, что вы подразумеваете под скидкой, то можно назвать это скидкой. Но турецкие цены на газ высоки. Мы ожидаем от "Газпрома" более разумных цен в ближайшие годы, поскольку он был надежным поставщиком, а Турция - хорошим и надежным потребителем российского газа. Однако мы должны учитывать конкурентоспособность этого вопроса, надеюсь, сможем достичь взаимопонимания", - подчеркнул он.