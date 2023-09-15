Глава ВТБ оценил вероятность мирового экономического кризиса

Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что в данный момент не видит признаков мирового кризиса. Его слова приводит РБК.

«Я пока не вижу признаков мирового кризиса... В принципе, не вижу пока каких-то таких взрывных тем», — сказал Костин.

При этом глава ВТБ предупредил, что экономические кризисы всегда случаются неожиданно, поэтому их необходимо «всегда ждать».