Глава ВТБ оценил вероятность мирового экономического кризиса

Глава ВТБ Костин заявил, что не видит признаков мирового кризиса
Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что в данный момент не видит признаков мирового кризиса. Его слова приводит РБК.
«Я пока не вижу признаков мирового кризиса... В принципе, не вижу пока каких-то таких взрывных тем», — сказал Костин.
При этом глава ВТБ предупредил, что экономические кризисы всегда случаются неожиданно, поэтому их необходимо «всегда ждать».
Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что текущее десятилетие пройдёт под лозунгами отказа от доллара.