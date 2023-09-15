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Китай накладывает санкции на американские Lockheed Martin и Northrop Grumman

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай вводит санкции против американских военно-промышленных компаний Northrop Grumman и Lockheed Martin в связи с поставками вооружений Тайваню.

Китай ввел санкции против двух оборонных компаний США
© ТАСС

«Китай решил ввести санкции против двух упомянутых выше оборонных компаний США», — заявила она.

При этом, конкретные санкционные меры представитель китайского внешнедипломатического ведомства не обозначила.

Дипломат отметила, что Lockheed Martin и Northrop Grumman участвовали в поставках американского оружия Тайваню.

Мао Нин добавила, что китайское правительство непоколебимо в своей решимости защищать государственный суверенитет и территориальную целостность.

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До этого министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл предупредил, что Китай наращивает свои вооруженные силы для потенциального конфликта с Соединенными Штатами, и призвал начать подготовку к такому варианту развития событий. Министр предупредил, что если сил у США окажется недостаточно для сдерживания «китайской агрессии», например против Тайваня, то может начаться война.

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