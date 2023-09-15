СМИ: страны G7 введут косвенный запрет на алмазы из России

Страны Группы семи (G7), как ожидается, в течение следующих двух-трех недель объявят о запрете на поставки российских алмазов. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства Бельгии, ограничение вступит в силу в январе.

По данным издания, в Бельгии предложили план по отслеживанию необработанных драгоценных камней и их огранки.

"Бремя отслеживания лежит на продавцах и производителях, поэтому Индия уже этим занимается, - приводит агентство слова собеседника в бельгийском правительстве. - Они должны будут иметь возможность предоставить подтверждение (происхождения камней - прим. ТАСС), чтобы продавать в [страны] G7".

В прошлом году США ввели запрет на импорт неограненных алмазов из России, а также алмазов, ограненных в РФ. В начале сентября глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС также работает над санкциями в отношении российской алмазной отрасли.