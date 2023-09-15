Стало известно о новой схеме Молдавии по закупке российского газа

Власти Молдавии намерены приобретать топливо у «Газпрома» через греческую копанию, а не напрямую. Об этом заявил экс-президент республики Игорь Додон, пишет «Прайм».

Ранее премьер-министр Молдавии заявил, что республика больше не зависит от российского газа и подключилась к европейской энергосети. В сентябре молдавская компания Energocom провела аукцион по закупке 100 миллионов кубометров природного газа. Его выиграла греческая компания DEPA Commercial.

По словам Игоря Додона, в Молдавии «появилась новая схема» покупки топлива с привлечением средств Европейского банка реконструкции и развития.

«Молдавия возьмет кредит у ЕБРР, чтобы купить газ у греческой компании, которая покупает газ у «Газпрома», всем понятно, что будет дороже. Этот газ поступит к нам не из Греции, он будет из России, просто мы заплатим еще и греческому посреднику», - пояснил политик.

Он также отметил, что не понимает, почему в Кишиневе готовы переплачивать, лишь бы не общаться напрямую с российской газовой компанией.

Молдавия и «Газпром» в конце октября 2021 года договорились о продлении контракта на поставки газа на пять лет. В ходе переговоров «Газпром» предложил Кишеневу 25% скидку, потребовав вернуть долг в $709 млн.