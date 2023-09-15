Стало известно о новой схеме Молдавии по закупке российского газа

Додон рассказал о новой схеме по закупке Молдавией российского газа
Власти Молдавии намерены приобретать топливо у «Газпрома» через греческую копанию, а не напрямую. Об этом заявил экс-президент республики Игорь Додон, пишет «Прайм».
Ранее премьер-министр Молдавии заявил, что республика больше не зависит от российского газа и подключилась к европейской энергосети. В сентябре молдавская компания Energocom провела аукцион по закупке 100 миллионов кубометров природного газа. Его выиграла греческая компания DEPA Commercial.
По словам Игоря Додона, в Молдавии «появилась новая схема» покупки топлива с привлечением средств Европейского банка реконструкции и развития.
«Молдавия возьмет кредит у ЕБРР, чтобы купить газ у греческой компании, которая покупает газ у «Газпрома», всем понятно, что будет дороже. Этот газ поступит к нам не из Греции, он будет из России, просто мы заплатим еще и греческому посреднику», - пояснил политик.
Он также отметил, что не понимает, почему в Кишиневе готовы переплачивать, лишь бы не общаться напрямую с российской газовой компанией.
Молдавия и «Газпром» в конце октября 2021 года договорились о продлении контракта на поставки газа на пять лет. В ходе переговоров «Газпром» предложил Кишеневу 25% скидку, потребовав вернуть долг в $709 млн.
Позднее Молдавия провела международный аудит и заявила, что готова погасить «Газпрому» только 1% от долга. Российская компания не согласна с этим и намерена отстаивать свои права. В свою очередь премьер-министр республики Дорин Речан назвал долги «необоснованными», подчеркнув, что сейчас компания Energocom закупает на зиму природный газ по более низким ценам на спотовом рынке.