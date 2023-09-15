Голикова оценила ситуацию с безработицей в России

Ситуация на рынке труда отличается устойчивым сокращением числа безработных, только за последнюю неделю количество зарегистрированных безработных уменьшилось на 11 тысяч человек. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

В ходе заседания межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда, Голикова обратила внимание, что сейчас численность зарегистрированных безработных составляет 473 тысячи человек.

«При этом количество вакантных рабочих мест на портале «Работа России» с начала года возросло почти на 186 тысяч и составляет почти 1,8 миллиона предложений», – пояснила она.

В свою очередь министр труда и социальной защиты Антон Котяков обратил внимание на то, что по программе cубсидирования найма трудоустроено уже 39 тысяч человек.

По данным Росстата, уровень безработицы в январе составлял 3,6 процента, в мае – 3,2 процента, в июле – три процента. А министр экономического развития РФ Максим Решетников заявлял, что аномально низкая безработица является тормозом для экономики.