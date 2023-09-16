Правительство России предложило два варианта стабилизации цен на топливо. Рассматривается возможность запрета экспорта нефтепродуктов на некоторый срок для насыщения рынка или увеличение экспортной пошлины до 250 долларов за тонну, передает ТАСС со ссылкой на источник в кабмине.

Отмечается, что при повышении пошлины платеж вернется добросовестным экспортерам, которые поставляют на внутренний рынок процент нефтепродуктов, определенный постановлением.

В целях стабилизации цен на топливо вице-премьер Александр Новак провел совещания с компаниями и ведомствами. В нем принимали участие представители Минфина, Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы.

«Вице-премьер поручил в кратчайший срок финализировать решение исходя из эффективности влияния на цены на автомобильное топливо и последствий их применения для нефтяной отрасли», — отметил собеседник агентства.