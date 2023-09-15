Экономист заявил о необоснованном завышении цен рядом компаний РФ
Финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя Рамблеру решение Центробанка о повышении ключевой ставки до 13% годовых, высказался о причинах инфляции в России. По словам специалиста, рост цен, помимо прочего, обусловлен поведением ряда крупных компаний, которые занимаются розничной торговлей.
Ранее ЦБ России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 13% годовых. Регулятор отмечал, что инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. По мнению ЦБ, в этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году.
Говоря о навесе спроса над предложением, надо иметь в виду, что одним из существенных компонентов роста цен являются действия ряда крупных компаний, занимающихся розничной торговлей на рынке. Они диктуют рынку свои цены вне зависимости от соотношения спроса и предложения, ссылаясь на различные обстоятельства. Это может быть или какой-то конъюнктурный дефицит, или какой-то сбой, или удлинение транспортных цепочек и прочее. Все это обосновано, но вместе с тем надо обратить внимание на то, что крупные компании используют эти предлоги для увеличения цен значительно выше того уровня, которого требуют объективные экономические обстоятельства. И этот компонент практически не снимается денежно-кредитной политикой.Михаил БеляевКандидат экономических наук
Для уравновешивания спроса и предложения необходимо дать возможность экономическим агентам работать более активно и "выбрасывать" на рынок новые товары и услуги для того, чтобы они "противостояли спросу", отметил аналитик.
"Приводить ситуацию в равновесие следует не со стороны ограничения спроса, а использовать те меры, которые способствовали бы увеличению производства товаров и услуг. Это в интересах всей экономики, поскольку данные меры способствуют и созданию новых рабочих мест, и увеличению валового внутреннего продукта (ВВП), и, соответственно, увеличению размера заработных плат. А ограничение спроса является тормозом для экономики", — заявил Беляев.
Возвращение уровня инфляции к таргетированному уровню в 4% экономист назвал "вторичным вопросом".
"Эту цель нельзя считать каким-то постулатом, который требует немедленного достижения с помощью мероприятий, тормозящих развитие экономики. Наоборот, если экономика будет развиваться достаточно динамично, тогда и инфляция придет к целевому уровню", — считает эксперт.
Центробанк ранее повысил прогноз по инфляции в России на текущий год до 6-7%.