Экономист заявил о необоснованном завышении цен рядом компаний РФ

Говоря о навесе спроса над предложением, надо иметь в виду, что одним из существенных компонентов роста цен являются действия ряда крупных компаний, занимающихся розничной торговлей на рынке. Они диктуют рынку свои цены вне зависимости от соотношения спроса и предложения, ссылаясь на различные обстоятельства. Это может быть или какой-то конъюнктурный дефицит, или какой-то сбой, или удлинение транспортных цепочек и прочее. Все это обосновано, но вместе с тем надо обратить внимание на то, что крупные компании используют эти предлоги для увеличения цен значительно выше того уровня, которого требуют объективные экономические обстоятельства. И этот компонент практически не снимается денежно-кредитной политикой.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук