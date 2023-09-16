Экономист раскрыла способ заработка на повышении ключевой ставки

После повышения ключевой ставки до 13 процентов россиянам следует открыть депозит или долгосрочный вклад, заявила экономист Наталия Орлова. Об этом пишет Ura.ru.

Как уточнила эксперт, это поможет гражданам сохранить сбережения.

«Хороший момент, чтобы делать долгосрочные депозиты, чтобы фиксировать ставку, которую банки сейчас готовы предлагать», — раскрыла секрет заработка она.

По мнению специалиста, ключевая ставка и дальше будет держаться на уровне выше 13 процентов. Курс доллара и евро, по мнению экономиста, зафиксируется в районе 95-100 рублей соответственно.