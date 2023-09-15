Эксперт рассказал об итогах заседания Центрального Банка России

Кроме того, эксперт также рассказал про обновлённый макропрогноз, который был представлен Центробанком. В новой версии прогноза были увеличены ожидания от инфляции на 2023 год с 5-6,5% до 6-7%, а также вырос диапазон средней ключевой ставки на следующей год – с 8,5-9,5% до 11,5-12,5%. Также до 0,5-1,5% была понижена верхняя планка ориентира по ВВП на 2024 год. При этом прогноз касательно ВВП на 2023 год остался прежним. Прогноз по корпоративному кредитованию по итогам текущего года был повышен до 14-18% (ранее ЦБ ожидал 12-16%), однако прогноз по розничному кредитованию был сохранён на прежнем уровне в 15-19%. В следующем году ЦБ также ожидает замедления корпоративного сектора и «розницы» до 7-12%. Помимо этого регулятор улучшил прогноз по счету текущих операций на 2023 год (с 26 до 45 миллиардов долларов) и 2024 год (с 30 до 50 миллиардов долларов). По мнению Кравченко, улучшение этого прогноза на следующий год связано с сокращением импорта при неизменности экспорта в торговом балансе.