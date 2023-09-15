Эксперт рассказал об итогах заседания Центрального Банка России
Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко прокомментировал итоги заседания Центрального Банка России (ЦБ).
Прежде всего эксперт отметил, что в ЦБ смягчили формулировку по вопросу последующего повышения ключевой ставки.
«В пятницу Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п. – до 13% годовых. Одновременно ЦБ вернул в пресс-релиз формулировку о том, что “будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях”. Напомним, что по итогам планового заседания в июле ЦБ указывал, что “допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях”. То есть сегодняшний сигнал является менее жестким, чем в июле», – отметил Кравченко.
Кроме того, эксперт также рассказал про обновлённый макропрогноз, который был представлен Центробанком. В новой версии прогноза были увеличены ожидания от инфляции на 2023 год с 5-6,5% до 6-7%, а также вырос диапазон средней ключевой ставки на следующей год – с 8,5-9,5% до 11,5-12,5%. Также до 0,5-1,5% была понижена верхняя планка ориентира по ВВП на 2024 год. При этом прогноз касательно ВВП на 2023 год остался прежним. Прогноз по корпоративному кредитованию по итогам текущего года был повышен до 14-18% (ранее ЦБ ожидал 12-16%), однако прогноз по розничному кредитованию был сохранён на прежнем уровне в 15-19%. В следующем году ЦБ также ожидает замедления корпоративного сектора и «розницы» до 7-12%. Помимо этого регулятор улучшил прогноз по счету текущих операций на 2023 год (с 26 до 45 миллиардов долларов) и 2024 год (с 30 до 50 миллиардов долларов). По мнению Кравченко, улучшение этого прогноза на следующий год связано с сокращением импорта при неизменности экспорта в торговом балансе.
«Мы полагаем, что помимо ключевого сигнала рынку о “целесообразности повышения на ближайших заседаниях” не менее важным в сегодняшнем пресс-релизе является формулировка о том, что “возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких ДКП”. В совокупности ЦБ дает понять, что ставка не будет снижена в течение долгого времени, и оставляет себе возможность для еще одного повышения», – добавил Кравченко.
Эксперт также указал на то, что решающие значение на вопрос поднятия ключевой ставки, по его мнению, будет иметь динамика розничного кредитования.
«Мы ожидаем, что все последнее ужесточение ЦБ в части процентной политики и регулятивных требований уже с осени начнет оказывать давление на темпы потребительского и ипотечного кредитования. При перетоке спроса в ипотечном кредитовании на льготные программы не исключаем новых шагов ЦБ по ужесточению макропруденциальных требований», – рассказал Кравченко.
При этом эксперт подчеркнул, что при замедлении розничного кредитования, а также сохранения медленных темпов исполнения бюджета и отсутствия валютных шоков, Центральный Банк России вряд ли столкнётся с необходимостью снова повышать ключевую ставку.
Ранее Юрий Кравченко рассказал о том, что рубль начал терять позиции перед заседанием ЦБ.