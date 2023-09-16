Раскрыты подробности о санкциях против российских алмазов

Чтобы ограничения Запада против российских алмазов вступили в силу, необходимо «реструктурировать мировой рынок». Об этом написало бельгийское издание Soir, сославшись на анонимный источник в правительстве Бельгии.

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Информатор раскрыл подробности о санкциях против российских алмазов и подчеркнул, что разработка ограничений заняла много времени. Введение этих мер потребует реструктуризации мирового рынка «сверху донизу и на длительную перспективу».

Собеседник Soir подчеркнул, что до настоящего момента на рынке доминировала группа «Алроса». Однако после реструктуризации, по его мнению, контролировать рынок начнут потребители.