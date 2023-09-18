Минск закупит у России до 500 тыс. т зерна в 2023 году

В 2023 году Белоруссия планирует закупить у России до 500 тыс. тонн зерна. Эту информацию 17 сентября сообщил заместитель премьер-министра Леонид Заяц в интервью телеканалу "Беларусь 1".

По словам Зайца, если в прошлом году для общественного животноводства выделялось около 4,2 млн тонн зерна, то в текущем году объемы будут увеличены до 5,9 млн тонн своего производства, а оставшиеся до 500 тыс. тонн будут закупаться в России.

Однако он отметил, что количество покупаемого зерна может быть точно определено только после полной уборки кукурузы в стране. Кроме того, он упомянул наличие порядка 100 тыс. тонн пшеницы в запасах Белоруссии, которые планируется использовать для продовольственных целей. Заяц также отметил, что если будет необходимость, то эта пшеница может быть помолота и продана в виде муки. Он указал на цену закупаемого зерна, ссылаясь на постановление Совета министров Белоруссии, которое устанавливает цену на уровне 12,5 тыс. российских рублей за тонну без НДС. Это практически соответствует внутренней цене на белорусском рынке, добавил он. В конце июля президент России Владимир Путин сообщил о прогнозе рекордного урожая зерновых в России в текущем году.

Он подчеркнул, что несмотря на санкции, Россия будет активно работать над организацией поставок зерна, продовольствия, удобрений и других товаров в Африку и другие регионы мира. В то же время глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что в сельскохозяйственном году 2023/24 Россия может экспортировать до 55 млн тонн зерна, причем дружественные страны составляют около 87% структуры экспорта.