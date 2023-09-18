Иран получит замороженные в Южной Корее активы

Иран получит свои активы, замороженные в Южной Корее, в понедельник, 18 сентября. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани, сообщает Reuters.

Источник агентства заявил, что Катар подтвердил Вашингтону и Тегерану, что размороженные активы Ирана общей суммой $6 млрд были переведены в банки в Дохе.

10 августа США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными. Позже в Госдепе США пояснили, что не смягчат санкции против Ирана, несмотря на открытие Тегерану доступа к $6 миллиардам замороженных активов в рамках сделки по обмену заключенными. В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Вашингтон продолжит противодействовать нарушению прав человека со стороны иранских властей, дестабилизирующим действиям за границей.