Годовая инфляция в РФ в ближайшие месяцы продолжит повышаться, это связано с нарастанием ценового давления. Об этом сообщается в материалах Банка России.

"По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться. Это будет связано с нарастанием ценового давления. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля. В этих условиях для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году потребовалось повышение ключевой ставки", - указывает регулятор.

В августе потребительские цены в РФ выросли на 0,28% (в июле - на 0,63%). При этом с поправкой на сезонность месячный прирост цен замедлился, но остался высоким (в августе 0,75%, в июле 0,96%). В среднем за три месяца (июнь-август) месячный прирост цен составил 0,72%, что в годовом выражении соответствует 9%.