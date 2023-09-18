Путин: Россия выдержала санкционное давление

«Этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке – некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными. ВВП России вышел на уровень 2021 года, и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития», — сказал он.

Путин назвал текущую экономическую ситуацию в стране устойчивой и сбалансированной. В частности, он указал на рост показателей в ряде ключевых сфер, в том числе потребительском спросе, промышленности, инвестициях и ненефтегазовых доходов. При этом, по его словам, одной из главных проблем сегодня остается ускорение инфляции на фоне ослабления рубля.