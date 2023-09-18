Комитет Госдумы одобрил законопроект об интеграции цифрового рубля в налоговую систему РФ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий интеграцию цифрового рубля в систему налогового регулирования и налогового контроля. Документ инициирован сенатором Николаем Журавлевым, главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и первым зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольгой Ануфриевой.

Проект закона предусматривает взыскание цифровых рублей при условии недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах налогоплательщиков, налогообложение операций с ним, а также право налоговых органов приостанавливать операции по счетам цифрового рубля.

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Законопроектом предлагается дополнить Налоговый кодекса РФ понятием "счет цифрового рубля", которое позволяет определить основание возникновения правоотношений, связанных с возможностью операций с цифровыми рублями. Также предусматривается возможность обратить взыскание на цифровые рубли при условии недостаточности или отсутствии денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщиков либо его электронных денежных средств.

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Кроме того, законопроектом предусмотрены изменения, устанавливающие право налоговых органов приостанавливать операции по счетам цифрового рубля, открытым на платформе цифрового рубля, а также требовать от оператора платформы цифрового рубля документы, подтверждающие факт списания со счета цифрового рубля налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента сумм налогов, сборов, пеней и штрафов, и перечисления этих сумм в бюджетную систему РФ.

Одновременно законопроект устанавливает обязанности оператора платформы цифрового рубля в связи с осуществлением налогового контроля, а также ответственность оператора платформы цифрового рубля за несоблюдение таких обязанностей.

Взимание налогов с цифровых рублей

В связи с тем, что счет цифрового рубля является отдельным видом банковского счета, документом предлагается установить порядок налогообложения операций с ним, аналогичный порядку совершения операций с банковским счетом.

Так, предлагается освобождение от НДС операций, связанных с открытием и ведением счета цифрового рубля, осуществлением переводов (перечислений) денежных средств с использованием платформы цифрового рубля.