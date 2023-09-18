Эксперт: Иск в ВТО не поможет Украине продать зерно в Восточной Европе

Польша, Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы выиграть дело о поставках украинского зерна. Но даже если офис Зеленского победит, то страны Восточной Европы просто не пустят эту агропродукцию на свои рынки. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее Украина начала процесс подачи иска в ВТО из-за запрета экспорта зерна в Польшу, Венгрию и Словакию.

«Вопрос запрета на ввоз украинского зерна для стран Восточной Европы не только экономический, но и политический. У них и так имеется излишек сельскохозяйственной продукции. Если на рынок попадет товар из-за рубежа, то могут разорится местные фермеры, которые не простят этого правительству», – сказал экономист Иван Лизан.

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«Аргументы стран Восточной Европы предельно ясны. Во-первых, Украина будет ввозить в зерно по демпинговым ценам. Во-вторых, можно легко доказать низкое качество поставляемой продукции, например, за счет наличия там паразитов или плесени», – отмечает эксперт.

«Кроме того, у той же Варшавы есть много способов уколоть Украину. Через Польшу идет поставка горючего и оружия для ВСУ. Может быть поднята извечная тема национализма или в ключевой момент заблокирован значительный пакет помощи ЕС», – акцентирует собеседник.

«Еврокомиссия, в свою очередь, может попробовать наказать страны Восточной Европы. В частности, не выдавать деньги. Однако я думаю, что положительного для себя результата в ЕС не добьются», – подчеркнул он.

«Скорее всего, в этом противостоянии верх одержит Восточная Европа. Они договорятся с Еврокомиссией, та позволит им продлить запрет на ввоз зерна. Украина может обжаловать решение, но это бесполезно, так как апелляционный суд ВТО сейчас не работает. А если офис Зеленского победит, то та же Польша не будет выполнять условия», – резюмировал Лизан.

Ранее замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина начинает процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии в связи с продлением ими запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября.

Качка отметил, что Киев планирует отреагировать на действия Польши и в ответ ввести запрет на импорт овощей и фруктов из страны. При этом политик охарактеризовал действия Венгрии, расширившей торговое эмбарго на 25 позиций аграрной продукции, как «политическое заявление» о блокировании торговли с постсоветской республикой и «игнорирование Брюсселя».

Напомним, Еврокомиссия приняла решение не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины. В заявлении ЕК подчеркивается, что Украина обязалась принять меры для предотвращения скачков объемов поставок зерна в страны Евросоюза и представить план действий к 18 сентября.

После премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на встрече с избирателями заявил, что власти страны продлят запрет на ввоз зерна с Украины, вопреки решению Еврокомиссии снять эмбарго.

Власти Венгрии ввели запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины, включая зерно, овощи, мясные продукты и мед. Такое решение принял кабинет министров страны.