В Иране объяснили, как используют размороженные активы США

«Вчера мы получили официальное письмо от катарских властей о том, что счета шести иранских банков активированы в двух катарских банках и сегодня на них поступила сумма, эквивалентная 5 миллиардам 573 миллионам 492 тысячам евро. <...> Все полученные ресурсы – это резервы центрального банка, они будут направлены на поддержку и укрепление иранской валюты – риала», – рассказал он.