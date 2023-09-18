В Иране объяснили, как используют размороженные активы США

Иран планирует использовать размороженные активы США для укрепление нацвалюты
Глава Центрального Банка Ирана Мохаммад Фарзин заявил, что размороженные активы США будут направлены на укрепление национальной валюты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRIB.
«Вчера мы получили официальное письмо от катарских властей о том, что счета шести иранских банков активированы в двух катарских банках и сегодня на них поступила сумма, эквивалентная 5 миллиардам 573 миллионам 492 тысячам евро. <...> Все полученные ресурсы – это резервы центрального банка, они будут направлены на поддержку и укрепление иранской валюты – риала», – рассказал он.
Мохаммад Фарзин также добавил, что все полученные средства принадлежат иранским банкам, а платежи будут осуществляться с помощью системы межбанковских платежей и катарских брокеров.
Ранее при посредничестве Катара был совершён обмен заключенными между Ираном и США. Кроме того, Иран также получит доступ к замороженным американским активам. Общая сумма активов составляет 6 миллиардов долларов. При этом, согласно договорённостям, эти деньги могут быть направлены только на гуманитарные расходы.