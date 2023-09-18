Минфин погасил евробонды на 297 миллиардов рублей
Минфин перечислил «Национальному расчетному депозитарию» 297 миллиардов рублей на погашение купонного дохода и номинальной стоимости по еврооблигациям в 2023 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Там отметили, что данная операция была выполнена в соответствии с указом президента России от 9 сентября 2023 года «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам».
«Средства для выплаты купонного дохода и погашения номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов страны со сроком погашения в 2023 и 2043 годах в сумме 297 и 4,3 миллиардов рублей соответственно получены платежным агентом по еврооблигациям НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"», — говорится в тексте.
Таким образом РФ исполнила свои обязательства по госдолгу в части этих российских ценных бумаг, подчеркнули в Минфине.