Минфин погасил евробонды на 297 миллиардов рублей

Минфин перечислил «Национальному расчетному депозитарию» 297 миллиардов рублей на погашение купонного дохода и номинальной стоимости по еврооблигациям в 2023 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там отметили, что данная операция была выполнена в соответствии с указом президента России от 9 сентября 2023 года «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам».