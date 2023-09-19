В США госдолг США впервые превысил $33 трлн

Государственный долг США превысил 33 триллиона долларов, обновив антирекорд. Сообщение о сумме госдолга размещено на сайте Минфина страны.

По данным Минфина на 19 сентября, объем госдолга США составляет 33,044 триллиона долларов.

Ранее президент Джо Байден подписал одобренный конгрессом документ, отменяющий лимит на кредиты для США до 1 января 2025 года. Через две недели Минфин США опубликовал данные о госдолге страны. Впервые в истории в июне 2023 года он превысил 32 триллиона долларов.

При этом газета The New York Times обратила внимание на то, что ряд программ федеральных расходов, принятых при администрации Джо Байдена, окажутся более дорогостоящими, чем прогнозировалось ранее.

В частности, ожидалось, что Закон о сокращении инфляции 2022 года обойдется примерно в 400 миллиардов долларов в течение 10 лет, однако по оценкам Пенсильванского университета, он может стоить более 1 триллиона долларов.

Также Служба внутренних доходов заявила, что принятая в ходе пандемии программа получения кредитов на удержание сотрудников, стоимость которой первоначально оценивалась в 55 миллиардов долларов, на данный момент уже обошлась федеральному правительству в 230 миллиардов долларов.