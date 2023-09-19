Российские бренды нашли способ затормозить рост цен на одежду
Производители одежды в России начали сотрудничать с фабриками в странах СНГ, сообщают «Известия».
Это поможет снизить себестоимость одежды и позитивно отразится на конечной цене для покупателя. Компании «Снежная королева», Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic и Sela), I Am Studio начали шить одежду в Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Белоруссии и других странах. При переносе производства одежда российских марок может подешеветь. Ранее пошив в основном производился на фабриках в Китае.
С 2023 года «Снежная Королева» производит одежду в Киргизии. В компании объяснили это удобной логистикой и приемлемыми ценами. Ожидается, что это поможет сдержать рост цен.
Melon Fashion Group осваивает фабрики Узбекистана. В 2022 году в республике производилось 10% коллекций. Ожидается, что объем производства будет расти. В компании считают, что фабрики СНГ имеют ряд преимуществ. Они могут предложить быстрые сроки производства и ускоренную логистику. Кроме того, заказы можно оплачивать в рублях. Также действуют льготные таможенные условия, которые позволяют ввозить продукцию на территорию России без пошлин или по сниженным тарифам.