Цена нефти Brent превысила 95 долларов впервые с ноября 2022 года

Стоимость нефти марки Brent впервые с 15 ноября 2022 года превысила 95 долларов за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в ноябре поднималась до 95,03 доллара, позднее опустившись до 94,98 доллара (плюс 0,49% и 0,43% соответственно). Цена WTI поднялась до 91,25 доллара (плюс 0,88%), передает ТАСС.