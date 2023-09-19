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Впервые с ноября 2022 года цена нефти Brent превысила 95 долларов

Стоимость нефти марки Brent впервые с 15 ноября 2022 года превысила 95 долларов за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

Цена нефти Brent превысила 95 долларов впервые с ноября 2022 года
© ТАСС

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в ноябре поднималась до 95,03 доллара, позднее опустившись до 94,98 доллара (плюс 0,49% и 0,43% соответственно). Цена WTI поднялась до 91,25 доллара (плюс 0,88%), передает ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе цена нефти Brent превысила 94 доллара за баррель.

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