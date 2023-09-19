Индия и Канада приостановили торговые переговоры

Индия и Канада приостановили переговоры по торговле
Индия поставила на паузу торговые переговоры с Канадой из-за разногласий по определенным вопросам, которые вызывают серьезную озабоченность, сообщил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял изданию Firstpost.
Отмечается, что о приостановке переговоров стало известно после того, как Канада отменила торговую миссию в Индию. Пиюш Гоял заявил, что диалог с Оттавой был приостановлен, потому что Нью-Дели надо убедиться, что геополитически и экономически Индия и Канада «на одной волне», передает «Прайм».
По его словам, проблемы были освещены на двусторонней встрече между премьер-министром Нарендрой Моди и премьер-министром Джастином Трюдо.
Ранее Индия объявила о высылке высокопоставленного канадского дипломата.
Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти Индии подозреваются в причастности к убийству лидера сикхской общины. Из Канады выслали высокопоставленного индийского дипломата. МИД Индии отверг обвинения в убийстве.