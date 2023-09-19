Индия и Канада приостановили торговые переговоры

Индия поставила на паузу торговые переговоры с Канадой из-за разногласий по определенным вопросам, которые вызывают серьезную озабоченность, сообщил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял изданию Firstpost.

Отмечается, что о приостановке переговоров стало известно после того, как Канада отменила торговую миссию в Индию. Пиюш Гоял заявил, что диалог с Оттавой был приостановлен, потому что Нью-Дели надо убедиться, что геополитически и экономически Индия и Канада «на одной волне», передает «Прайм».

По его словам, проблемы были освещены на двусторонней встрече между премьер-министром Нарендрой Моди и премьер-министром Джастином Трюдо.

Ранее Индия объявила о высылке высокопоставленного канадского дипломата.