Доля нацвалют в торговых расчетах России и Китая достигла 90%

Доля рубля и китайского юаня в торговых расчетах между РФ и КНР достигла 90%, сообщил в Пекине журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"У нас 90% сейчас в национальных валютах торговля, - сказал он. - Доля российского рубля была 4%, сейчас - 20%".

Он отметил, что упор на юани в торговле неизбежен исходя из размеров китайской экономики и конвертируемости валюты.

По словам главы Минэкономразвития РФ, Россия в равной степени развивает товарооборот в национальных валютах и с другими государствами, юань при этом также используется для торговли с третьими странами.

"Это все-таки одна из ведущих резервных валют, и, учитывая запрос со стороны российской экономики, нам все равно нужны резервные валюты, нам все равно нужно хеджировать валютные риски", - сказал Решетников.

Он добавил, что спрос на юани есть, и это отражает, в том числе, рост торгов этой валютой на Московской бирже.