В Хорватии заявили об отказе от импорта украинского зерна

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что его страна не будет импортировать украинское зерно, и не исключил запрета на такой импорт по примеру Польши, Венгрии и Словакии. Об этом пишет Politico.

«Позиция и желание Хорватии заключаются в том, что мы являемся транзитной страной, а не страной, получающей огромные объемы украинского зерна, которое дешевле нашего, что означало бы, что у наших фермеров проблемы», — сказал Пленкович.

В понедельник Киев подал судебный иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии в связи с их отказом снять запрет импорт на украинской сельскохозяйственной продукции. Три страны ввели односторонние запреты, чтобы защитить свои отечественные сельскохозяйственные отрасли от резкого роста экспорта дешевого зерна с Украины.

Венгрия расширила ограничения на поставки до 25 видов продукции с Украины, включая мясо. Польша запретила поставки муки и кормов. Словакия продлила прежние запреты ЕС. В то же время Европейская комиссия в прошлую пятницу приняла решение разрешить продажу украинского зерна по всему Евросоюзу.