Госдолг США: что это, размер, почему растет долг

По данным американского Минфина, госдолг США впервые в истории превысил отметку в $33 трлн. Из чего складывается государственный долг страны, почему он растет и как скоро достигнет своего потолка, разбирался «Рамблер».

Из чего состоит государственный долг США?

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Госдолг США — это объем задолженности федерального правительства перед кредиторами. В качестве них могут выступать как частные лица, так и государства или крупные фонды. Вашингтон берет средства в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета, напоминает РБК.

В абсолютных числах США являются мировыми лидерами по госдолгу. Общий объем задолженностей всех правительств мира к концу 2021 составлял примерно 90,4 трлн долларов. На США приходится свыше трети всего госдолга в мире. При этом последний раз профицит бюджета у США был в 2001 году, то есть 22 года назад, пишет «Тинькофф журнал».

Американское правительство берет средства в долг, в том числе и для того, чтобы расплатиться по взятым ранее кредитам. Выплаты по процентам составляют 1,6% ВВП США, а к 2032 году на них будет уходить уже 3,2%.

Публичная часть госдолга представляет собой казначейские ценные бумаги, принадлежащие частным лицам, корпорациям, Федеральной резервной системе (ФРС) США, а также правительствам штатов и иностранных государств. Облигации Соединенных Штатов являются одними из самых популярных бумаг у инвесторов во всем мире.

Самые крупные иностранные держатели госдолга США – это Япония и Китай, которые владеют $1,104 трлн и $859,3 млрд казначейских ценных бумаг соответственно. Наиболее распространенные американские облигации — десятилетние. Их доходность небольшая, но это считающиеся надежными бумаги с низкой вероятностью дефолта, которые легко и быстро можно продать, не теряя в цене, отмечает ТАСС.

Потолок госдолга США

В начале этого года госдолг США превысил установленный потолок в $31,4 трлн. После предупреждений Минфина США об угрозе дефолта в начале июня было принято решение об увеличении лимита.

Дефолт, когда государство не сможет брать новые кредиты на покрытие старых, а своих средств рассчитаться не хватит, возможен в США в том случае, если парламент запретит федеральному правительству повышать лимит госдолга.

Конгресс устанавливает это ограничение с 1917 года в качестве ограничения для исполнительной власти, чтобы она не могла бесконечно занимать деньги. Но госдолг страны регулярно достигает этого потолка, и планка повышается. После окончания Второй мировой войны повышения были уже 100 раз.

3 июня нынешний президент Джо Байден подписал ранее одобренный Конгрессом документ, отменяющий лимит на кредиты для США до 1 января 2025 года.

Через две недели Минфин США опубликовал новые данные о госдолге страны. Впервые в истории он превысил 32 триллиона долларов. При этом экономисты предрекли, что долг может вырасти до 52 триллионов.

Газета The New York Times обратила внимание на то, что ряд программ федеральных расходов, принятых уже при администрации Джо Байдена, окажутся более дорогостоящими, чем прогнозировалось ранее.

В частности, ожидалось, что Закон о сокращении инфляции 2022 года обойдется примерно в 400 миллиардов долларов в течение 10 лет, однако по оценкам Пенсильванского университета, он может стоить более 1 триллиона долларов.

Также Служба внутренних доходов заявила, что принятая в ходе пандемии программа получения кредитов на удержание сотрудников, стоимость которой первоначально оценивалась в 55 миллиардов долларов, на данный момент уже обошлась федеральному правительству в 230 миллиардов долларов.

Также за последний год США согласовали несколько пакетов помощи Украине. По информации Fox News, общий размер средств, выделенных Киеву, составил 110,97 млрд долларов. Они были направлены на поддержку Украины в военной, финансовой и гуманитарной сферах. При этом в данной сумме не учитывался запрос администрации президента Джо Байдена, направленный в августе на сумму в 24 млрд долларов, из них на военные нужды предусмотрено 13 млрд долларов.

Чем грозит рост госдолга США?

В настоящее время конгресс обсуждает финансирование расходов федерального правительства, дедлайн для принятия пакета законов о бюджетных ассигнованиях — 30 сентября, отмучает Forbes.

Если до этого срока законопроекты не будут приняты или парламентарии не согласятся на краткосрочное продление федерального финансирования на существующих уровнях, США могут столкнуться с первым с 2019 года шатдауном - приостановкой деятельности американского правительства.

Республиканцы и демократы в Палате представителей и Сенате по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, как избежать остановки работы правительства и сократить расходы.

При этом сейчас вся мировая система сильно зависит от американской экономики: почти 60% мировых резервов на конец 2022 года хранилось в долларах. В случае дефолта доллар и американские ценные бумаги потеряли бы доверие инвесторов, что привело бы к обвалу фондовых рынков. Дефолт в США по цепочке привел бы к долговым кризисам в других странах, падению цен на сырьевые товары, росту процентных ставок, удорожанию кредитов и, как следствие, замедлению мировой экономики.

Ранее стало известно, что Китай снизил вложения в госдолг США. По мнению экономистов, это связано с тем, что стране требуются деньги для стимулирования собственной экономики, а также с намерением Китая диверсифицировать риски на фоне стратегического соперничества с США. При этом в КНР начали процесс избавления от американских ценных бумаг, однако он идет медленно, так как власти страны стремятся снизить возможные негативные последствия этого шага.