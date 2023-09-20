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Премьер Бельгии призвал на полях ГА ООН отказаться от алмазов из РФ с января

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо провел во вторник в Нью-Йорке встречу с ведущими мировыми представителям алмазной индустрии, в ходе которой призвал сделать "последний шаг" и довести до конца план по запрету российских алмазов с января 2024 года. Об этом сообщает газета Le Soir со ссылкой на источники.

Премьер Бельгии призвал отказаться от российских алмазов с января
© globallookpress.com

"Чтобы система стала полностью прозрачной, требуется важная работа, которую мы должны провести вместе. Давайте сделаем этот последний шаг для внедрения системы 1 января 2024 года", - цитирует премьера издание.

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на источник, что страны Группы семи (G7), как ожидается, в течение следующих двух-трех недель объявят о запрете на поставки российских алмазов. В Бельгии предложили план отслеживания необработанных драгоценных камней и их огранки.

В прошлом году США ввели запрет на импорт неограненных российских алмазов и алмазов, ограненных в РФ. В начале сентября 2023 года глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС также работает над санкциями в отношении российской алмазной отрасли.

Газета The New York Times в свою очередь сообщила, что страны G7, а также государства ЕС намерены полностью запретить покупку алмазов из РФ с января 2024 года.