Глава «Росчайкофе» объяснил подорожание чашки кофе на 118%

За семь лет цена стандартной чашки кофе выросла на 118%. В первую очередь это обусловлено подорожанием исходного сырья – зеленых кофейных зерен, пояснил гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. В беседе с «Общественной службой новостей» он также напомнил, что в кофейнях потребители переплачивают за сервис.

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Цены на кофейные зерна за три года выросли в 2-2,5 раза, отметил Чантурия.

«И это, безусловно, влияет на конечную стоимость продукта, будь то растворимый, зерновой или капсулированный кофе», – подчеркнул он.

За год кофе в России подорожал на 11% – здесь свою роль сыграло падение курса рубля, из-за чего приобретать кофе стало труднее, считает эксперт.

В кофейнях жители России платят не столько за напиток, сколько за саму услугу, добавил Чантурия. Роль в формировании конечной цены в этом случае играет растущая в цене аренда помещения, зарплата бариста, официанту и другие расходы.

Повышение цен на один из любимых напитков россиян не отразится на его продажах, убежден глава «Росчайкофе». По его мнению, даже если жители страны вынуждены будут начать экономить на продуктах, кофе это коснется в последнюю очередь.