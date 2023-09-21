Россиян предупредили о резком повышении цен на свинину

Свинина в РФ может подорожать на 10–20% на фоне вспышки африканской чумы свиней. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств России.

"Ситуация очень серьезная, потому что речь идет о продовольственной безопасности страны. Цены однозначно будут расти, так как образуется дефицит мяса на внутреннем рынке", – отметил председатель АККОР Краснодарского края Александр Шипулин.

Это обусловлено в том числе сокращением поголовья скота на фоне распространения АЧС. Так, на Кубани за последний год количество свиней снизилось на 22,7 тысячи, и это не предел. В АККОР полагают, что со свининой может получиться, как с нефтью: когда отправлять на экспорт выгоднее, чем продавать внутри страны.

В апреле этого года в России возобновили проверки производителей свинины из-за массовых случаев АЧС. На фоне ухудшения ситуации кабмином был разработан план по совершенствованию ветеринарной безопасности в РФ.