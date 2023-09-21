ЕК рассматривает возможность защиты стран ЕС в связи с исками Украины

Брюссель объявил, что рассматривает возможность защиты Венгрии, Польши и Словакии во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с исками Украины из-за запрета на ввоз украинского зерна. Об этом Еврокомиссия проинформировала Будапешт, Варшаву и Братиславу.

"В соответствии с законодательством ЕС [ЕК] будет участвовать в этом разбирательстве в ВТО, инициированном в отношении государств-членов", - приводит выдержки из письменного обращения Брюсселя к трем государствам газета Financial Times, которой удалось ознакомиться с документом.

Еврокомиссия первоначально потребовала от Польши, Венгрии и Словакии, как напоминает издание, отменить запрет на ввоз аграрной продукции с Украины на национальном уровне, но теперь работает над "координацией юридических действий" в отношении возможного противодействия жалобе Киева в ВТО.

"Следующим шагом ЕК станет ответ Украине на запросы о консультациях от имени всех трех государств", - уточняется в послании исполнительного органа сообщества.

Еврокомиссия 15 сентября отказалась продлить действие эмбарго на ввоз украинского зерна в ЕС. На этом фоне Венгрия, Словакия и Польша продлили запрет на ввоз аграрной продукции с Украины. В ответ Киев подал в ВТО иски к этим трем странам. По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, односторонние действия стран - членов ЕС в сфере торговли неприемлемы.