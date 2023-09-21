$96.62+0.39103.37+0.45

В России почти на 30% подешевел картофель нового урожая

Высокий урожай картофеля в России и проблемы с хранением привели к снижению цены на продукт. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Картофельного союза.

Названа причина снижения цен на картофель на 30%
© Unsplash

По данным организации, на конец августа стоимость картофеля нового урожая составила 19 рублей за килограмм. Речь идет о немытых корнеплодах, которые производители продают в магазины в сетках по 25 килограмм. Снижение за месяц составило 27%. Для сравнения, в августе 2022 года фермеры отпускали товар по цене в 36 рублей за килограмм.

Глава союза Татьяна Губина отметила, что основная причина снижения цены — высокий урожай. По данным Росстата, на 1 сентября аграрии собрали 5,5 млн т продукции, что на 4,5% выше уровня 2022 года. Профицит наблюдается во всех частях страны, кроме Дальнего Востока, где из-за плохой погоды возникли сложности с урожаем.

Назван рекордно подорожавший в России продукт

Также сельхозпроизводители столкнулись с нехваткой хранилищ, из-за чего пытаются избавиться от картофеля как можно скорее. В результате на рынке увеличилось предложение, что отразилось на цене.

Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости