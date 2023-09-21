Названа причина снижения цен на картофель на 30%

В России почти на 30% подешевел картофель нового урожая
Высокий урожай картофеля в России и проблемы с хранением привели к снижению цены на продукт. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Картофельного союза.
По данным организации, на конец августа стоимость картофеля нового урожая составила 19 рублей за килограмм. Речь идет о немытых корнеплодах, которые производители продают в магазины в сетках по 25 килограмм. Снижение за месяц составило 27%. Для сравнения, в августе 2022 года фермеры отпускали товар по цене в 36 рублей за килограмм.
Глава союза Татьяна Губина отметила, что основная причина снижения цены — высокий урожай. По данным Росстата, на 1 сентября аграрии собрали 5,5 млн т продукции, что на 4,5% выше уровня 2022 года. Профицит наблюдается во всех частях страны, кроме Дальнего Востока, где из-за плохой погоды возникли сложности с урожаем.
Также сельхозпроизводители столкнулись с нехваткой хранилищ, из-за чего пытаются избавиться от картофеля как можно скорее. В результате на рынке увеличилось предложение, что отразилось на цене.