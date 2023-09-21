В России может резко подорожать мебель

Мебель в России до конца 2023 года может подорожать на 10-15%, сообщил РИА Новости гендиректор Mart Bespoke Properties Алексей Мартынцов. По его словам, объем производства российской мебели при этом сократится до 20%. В то же время гендиректор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков отметил, что повышение цен связано с падением курса рубля и подорожанием импортных материалов.

Падение курса приведет к удорожанию импортных комплектующих и материалов, что, соответственно, скажется на себестоимости производства, — сказал Шестаков.

При этом исполнительный директор «Ангстрем» Вадим Чернушкин отметил, что цены в мебельных магазинах за последний год выросли на 12% из-за увеличения затрат на логистику и материалы для производства.

Ранее генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов сообщил, что до конца этого года яйца могут подорожать на 15%, а мясо — на 5%. Он пояснил, что рост цен на яйца объясняется как сезонным фактором, так и падением рубля. Из-за ослабления нацвалюты импортные кормовые добавки, а также оборудование для производства дорожают.