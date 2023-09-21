Египет решил закупить почти полмиллиона тонн пшеницы во Франции и Болгарии после того, как Москва заблокировала поставки российского зерна. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников агентства, Москва не согласилась с ценой сделки, которую продвигал Египет. Как утверждает Bloomberg, это уже второй раз за последние несколько месяцев, когда закупка российской пшеницы властями Египта столкнулась с проблемами, поскольку в Москве стремятся ввести неофициальный минимальный уровень цен на пшеницу.

В начале осени министр снабжения Египта Али Эль-Мосильхи заявлял о планах закупить 480 тысяч тонн российской пшеницы. Речь шла о соглашении по цене 270 долларов за тонну (с фрахтом). По данным Bloomberg, это ниже неофициального минимального уровня, который продвигают в России.

В сентябре в Союзе экспортеров зерна сообщили, что Египет стал основным покупателем российской пшеницы за первые два месяца 2023-2024 сельскохозяйственного года. Поставки в страну выросли на 11,8 процента к такому же периоду прошлого сезона и составили 1,28 миллиона тон.