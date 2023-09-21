СМИ: ЕС для обоснования санкций против россиян использует «Википедию»

Евросоюз основывает свои решения о санкциях против граждан России на открытых источниках, например "Википедии", что делает ЕС уязвимым для судебных разбирательств. Это утверждает европейское издание Politico.

Газета сообщает, что ознакомилась с документом Евросовета, который призван "служить доказательством включения в список определенных экономических субъектов, включая бизнесменов, руководителей и менеджеров, членов их семей и других лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в Российской Федерации". Politico утверждает, что этот документ основан на "материалах, которые, судя по всему, были наспех взяты из интернета" и включает переведенную с помощью DeepL таблицу бюджета РФ на 2020 год, ссылку на "Википедию" и скриншоты сайтов. Отчет также содержит опечатки, и информация в нем не полна, отмечает издание.

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По утверждениям адвокатов лиц, попавших под санкции, планка доказательств для внесения в санкционный список очень низка, пишет газета.

"Мы создали этот санкционный инструмент, который представляет собой очень острый меч. И то, как [ЕС] использует этот меч, больше неприемлемо", - приводит Politico слова специализирующегося на санкциях немецкого юриста Виктора Винклера.

Как заявил адвокат юридической фирмы Peters & Peters Майкл О'Кейн, ЕС в отличие от МИД Великобритании с большей вероятностью будет включать доказательства из социальных сетей или сообщений в блогах, а также информацию, предоставленную деятелями оппозиции, пишет газета.

"Если вы собираетесь отойти от авторитетных и уважаемых журналистских СМИ, то необходимо провести более тщательную проверку источников информации, на которую вы хотите положиться", - заявил адвокат.