Варшава и Киев разработают механизм взаимодействия по экспорту

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский и министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус попытаются разработать вариант взаимодействия по вопросам экспорта на фоне скандала с ограничениями на украинское зерно. Об этом сообщило Министерство аграрной политики Украины.

"Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Робертом Телусом. Министры обсудили ситуацию, а также предложение Украины по ее урегулированию и договорились найти решение, учитывающее интересы обеих стран. Стороны подтвердили тесные и конструктивные отношения, которые многократно демонстрировались, и решили с учетом этого выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по вопросам экспорта", - говорится в сообщении на сайте украинского министерства.

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Уточняется, что следующие переговоры пройдут в ближайшие дни. В ведомстве также заявили, что польская сторона изучит план Киева по экспорту сельхозпродукции и подготовит к нему свои предложения.

Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в интервью польской радиостанции RMF24 сказал, что Киев не хочет вводить эмбарго на поставки польских овощей и фруктов в ответ на ограничения Варшавы и рассчитывает на достижение соглашения. Телус указал, что воспринимает это заявление как примирительное. По словам польского министра, Варшава готова к переговорам с Киевом с целью найти решение проблемы поставок зерновых.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины, но потребовала от Киева представить до 18 сентября план предотвращения рыночных искажений в странах ЕС. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В этой связи Украина подала жалобу в ВТО и начала расследование против недружественных действий Венгрии, Польши и Словакии в торговой сфере.